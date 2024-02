Pascal Praud et vous - JO de Paris 2024 : avec ses 8.356 places, le Palais Ephémère «est une catastrophe pour le judo», déplore Céline Géraud

Faut-il accorder plus de places à Teddy Riner aux Jeux olympiques de Paris 2024 ? Sur le plateau de l'émission "Quelle Epoque !", diffusée sur France 2 samedi soir, le triple champion olympique a regretté le nombre de places octroyées aux proches des sportifs lors des JO. Le Français se plaint de n'avoir que "deux places". Si la ministre des Sports lui assure qu'il aura désormais six places, Céline Géraud, journaliste d'Europe 1 et vice-championne du monde du judo en 1986, précise dans l'émission Pascal Praud et vous, que la salle où se dérouleront les épreuves ne permet pas d'avoir autant de places qu'on le souhaite. "Le judo se déroule au Grand Palais Ephémère, qui compte 8.356 places, c'est-à-dire rien du tout. Pour information, le judo à Rio, c'était dans un stade qui comptait 16.000 places et, à Londres, c'était 20.000 places", explique-t-elle.

Céline Géraud rappelle que ce sport compte 204 fédérations internationales avec des millions de pratiquants dans le monde. "C'est une catastrophe pour le judo, on est dans le même site que la lutte et le rugby fauteuil", souligne-t-elle.