Pascal Praud et vous - JO Paris 2024 : comment est désigné le dernier porteur de la flamme ? Les explications de Jacques Vendroux

Teddy Riner, Laure Manaudou, Kylian Mbappé... Qui sera le dernier relayeur de la flamme olympique, celui ou celle qui allumera la vasque le 26 juillet prochain, le soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris ? Les spéculations vont bon train, et alors que la torche (éteinte) a fait un arrêt exceptionnel à Europe 1, Jacques Vendroux, journaliste sportif, a mis les choses au clair dans l'émission Pascal Praud et vous. "C'est le président de la République qui va décider", explique-t-il.

Emmanuel Macron "connait très bien le sport en règle générale, et il est partie prenante dans cette organisation", poursuit l'animateur du Studio des légendes, tous les week-ends sur Europe 1. "J'imagine qu'à un moment ou un autre, Tony Estanguet (président du Comité d'organisation des JO, NDLR) et ses collaborateurs vont aller voir le président de la République à l'Élysée en disant 'Voilà nos cinq candidats', et c'est le président qui décidera", expose Jacques Vendroux, énumérant ses principaux favoris pour endosser ce rôle très symbolique.