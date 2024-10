Pascal Praud et vous - Enseignante giflée à Tourcoing : «Une partie de la jeunesse a du mal à saisir ce que veut dire le principe de laïcité»

Le principe de la laïcité est-il au cœur de l'agression d'une professeure à Tourcoing ? Une élève a refusé de retirer son voile au sein du lycée Sévigné et s'en est prise à une enseignante qui lui demandait de l'enlever. Selon Iannis Roder, directeur de l'observatoire de l'éducation à la Fondation Jean-Jaurès et interrogé dans l'émission Pascal Praud et vous, "une partie de la jeunesse, de n'importe quelle confession, a du mal à saisir ce que veut dire ce principe. La loi du 15 mars 2004, qui interdit le port de signes ostensibles à l'école, est mal comprise, et de fait, la laïcité est comprise par une partie importante de la jeunesse comme une coercition, une interdiction, et pas comme un outil de liberté".