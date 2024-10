Pascal Praud et vous - Dîner d'État d'Emmanuel Macron avec le couple royal belge à l'Élysée : deux auditeurs s'indignent

C'est un dîner fastueux qui ne passe pas inaperçu. Alors que le gouvernement cherche à faire 60 milliards d'euros d'économies dans son projet de budget 2025, et que le palais de l'Élysée annonce mardi matin qu'il n'augmentera pas sa dotation, Emmanuel Macron a reçu lundi soir le roi de Belgique, Philippe, et la reine, Mathilde, en parallèle du match de football Belgique-France.

Dans l'émission Pascal Praud et vous, deux auditeurs partagent leur indignation sur ce repas luxueux. "Il ne faut faire que des dîners qui rapportent quelque chose à l'État (...) Ils dépensent de l'argent alors que les caisses sont vides", fustige Frédéric, boucher dans le Nord. Fabienne, employée de maison, se dit également choquée par ce dîner. "Il y a plein d'étudiants qui font la queue pour avoir à manger, et l'Élysée dépense des sommes exorbitantes. On peut faire les choses sans tomber dans ce genre de fastes", estime-t-elle sur Europe 1.