Pascal Praud et vous

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a fait paraitre ce mardi, les chiffres liés à la question migratoire sur l'année 2024. S'il est difficile de savoir combien de personnes sont en situation irrégulière sur le sol français, pour Thibault de Montbrial, les chiffres sont sûrement sous-estimés.

Les chiffres sur l'immigration irrégulière en France sont-ils sous estimés ? S'il est particulièrement ardu de faire des estimations et encore davantage d'avoir des chiffres exactes, l'actuel ministre de la Justice Gérald Darmanin s'y était essayé lorsqu'il était locataire de la place Beauvau. En 2022, il avait jugé qu'il y avait "entre 600.000 et 900.000 étrangers en situation irrégulière", des chiffres qui paraissent "très optimiste[s]" à l'avocat Thibault de Montbrial. Pour le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, il est "très difficile d'imaginer qu'on ne soit pas à un, deux, et peut-être un peu plus de deux millions" de personnes en situation irrégulière.