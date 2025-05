Pascal Praud et vous - Départ à la retraite : «J'aurais mis les non-cadres à 60 ou 61 ans, et les cadres à 65 ans», suggère Pascal Praud

Alors que le Danemark a voté la retraite à 70 ans à partir de 2040, Pascal Praud formule une proposition dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, qui a pour objectif de réduire les inégalités entre les salariés. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

La France doit-elle emboîter le pas au Danemark, qui a voté la retraite à 70 ans dès 2040 ? Dans l'émission Pascal Praud et vous, l'animateur débat de ce sujet d'actualité avec les auditeurs, et formule des propositions qui permettraient, selon lui, de corriger certaines injustices à ce moment de la vie. "J'aurais fait un truc tout simple : j'aurais mis les non-cadres à 60 ou 61 ans, et les cadres à 65 ans. Je considère que quand tu es cadre, c'est effectivement moins pénible", affirme Pascal Praud, qui se dit également favorable à un "facteur financier" pour permettre aux salariés gagnant moins de 2.000 euros par mois de partir à la retraite plus tôt.