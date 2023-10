Pascal Praud et vous - Depardieu accusé de viol : «Qui êtes-vous pour juger ?», deux auditeurs se divisent

Gérard Depardieu fait une pause. Son agent a affirmé lundi à l'AFP que le comédien iconique ne prendrait pas part au prochain film de Michel Hazanavicius, alors qu'il est visé par des accusations de viols et d'agressions sexuelles par l'actrice Charlotte Arnould. Cette affaire fait réagir les auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous, à retrouver tous les jours en direct de 11 heures à 13 heures sur Europe 1.

Un auditeur ne supporte plus "les gens qui se prennent pour des juges"

Si Gérard Depardieu a tenu à démentir ces faits dans une lettre ouverte publiée dimanche dans Le Figaro, pour Nicole, cela ne prouve rien. L'acteur de 74 ans a utilisé son pouvoir pour attirer cette jeune comédienne chez lui. "Des choses reviennent tout le temps chez les hommes, quel que soit l'âge, le niveau social : c'est le déni", ajoute-t-elle au micro de Pascal Praud.

Accusation de viol contre Gérard Depardieu : "il y a des choses qui reviennent tout le temps quels que soient les âges des hommes, leur niveau social, c'est le déni" déclare Nicole, auditrice de #PascalPraudEtVous sur #Europe1pic.twitter.com/kwYZ4hXsz6 — Europe 1 (@Europe1) October 2, 2023

Cédric, autre auditeur d'Europe 1, remet en cause les propos de Nicole. "Elle ne connait rien à l'affaire, ni les tenants, ni les aboutissants", lance-t-il, s'exclamant qu'il ne supportait plus "les tribunaux médiatiques sur les réseaux sociaux, et les gens qui se prennent pour des juges et des chevaliers blancs". Avant de l'interpeller directement : "Qui êtes-vous pour juger Gérard Depardieu ou un autre ?"

Accusations de viols contre Gérard Depardieu : "les tribunaux médiatiques, sur les réseaux sociaux, les gens qui se prennent pour des juges et des chevaliers blancs, je n'en peux plus ! " s'insurge Cédric, auditeur de #PascalPraudEtVous sur #Europe1pic.twitter.com/4jSOEu0R7S — Europe 1 (@Europe1) October 2, 2023

"La société a du mal à accepter qu'un homme aimé du grand public puisse faire du mal"

Forte de "40 ans de compilation de procès" de ce type, Nicole rétorque, toujours au micro de Pascal Praud. L'auditrice, qui raconte avoir elle-même été abusée par le passé, estime que "la société a du mal à accepter qu'un homme, aimé du grand public ou de la famille, puisse faire du mal en même temps".

Mis en examen depuis 2020, Gérard Depardieu a décidé lundi de "n'accepter aucun projet pour le moment dans le contexte actuel", affirme son agent, alors que le comédien devait prêter sa voix au prochain film d'animation réalisé par Michel Hazanavicius intitulé La plus précieuse des marchandises. Une décision qui va dans le sens de ce qu'affirmait Cédric, prônant une mise en retrait de l'acteur en attendant le jugement.

En avril, Mediapart révélait les témoignages de 13 femmes accusant Gérard Depardieu de violences sexuelles. Le parquet de Paris avait indiqué à l'époque de ces révélations n'avoir "été destinataire à ce jour d'aucune nouvelle plainte". Le parquet avait également précisé que l'instruction ouverte en juillet 2020 à la suite de la plainte de la comédienne se poursuivait.