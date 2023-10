Alors que Pascal Praud faisait réagir les auditeurs sur les accusations de viols et d'agressions sexuelles visant Gérard Depardieu, Sofia, auditrice de 45 ans, a livré dans l'émission Pascal Praud et vous un témoignage personnel bouleversant. Au micro d'Europe 1, elle raconte que sa fille a été abusée par son père biologique, et qu'il s'en est suivi de graves séquelles. "Elle a fait de la dépression, elle voulait se suicider, à 8 ans et demi", confie Sofia auprès de Pascal Praud.