Pascal Praud et vous - Cirque : les animaux sont-ils maltraités pour apprendre des numéros ? Un directeur répond à une auditrice

La colère gronde dans le monde du cirque : le recours aux animaux sauvages doit être interdit dès 2028. C'est pourquoi les acteurs du secteur se mobilisent, et notamment dès ce vendredi autour du Mont-Saint-Michel comme le révèle Europe 1. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Solovich Dumas, directeur de cirque, répond à la remarque d'une auditrice, Valérie, qui s'inquiète de la façon dont sont élevés ces animaux pour apprendre les numéros. "Aujourd'hui, une législation est mise en place et nous donne des droits et des interdictions", souligne-t-il sur Europe 1.