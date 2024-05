INFO EUROPE 1 - JO : les acteurs du monde du cirque menacent le passage de la flamme olympique au Mont-Saint-Michel

Certains secteurs veulent se servir du passage de la flamme olympique partout en France pour faire entendre leurs revendications. Après les éboueurs ou encore les agents de la SNCF, les forains vont entrer dans la danse. Selon les informations d'Europe 1, le renseignement s’inquiète d’une mobilisation massive et active du monde du cirque vendredi, à l'occasion du passage de la flamme au Mont-Saint-Michel.

Plusieurs fédérations d’acteurs du monde du cirque appellent effectivement à perturber ce parcours pour s'opposer à l'interdiction des animaux sauvages, la principale raison de la colère des forains.

"L’État ne nous prend pas en considération"

Une interdiction incompréhensible pour Solovich Dumas, président de l’association de Défense des cirques de famille. "Il y a 700 fauves en France, et il y a 150 places seulement. On en fait quoi des 550 qui restent. Qui va s’en occuper ? Qui va payer l’entretien et la nourriture ?", s'interroge-t-il au micro d'Europe 1. "L’État ne nous prend pas en considération. Ce ne sont pas des aides qu’on réclame, c’est d’être indemnisés parce qu’on nous enlève notre patrimoine, notre histoire, notre culture", s'indigne Solovich Dumas.

Une centaine de forces de l'ordre rappelées en renfort

La menace de blocage du Mont-Saint-Michel est prise très au sérieux par les autorités, car les forains promettent des actions spectaculaires. Ils espèrent réussir à gêner le passage de la flamme olympique. "On va faire des blocages, on va brûler des camions, des remorques… On va foutre le bordel", promet-il, déterminé.

Pour éviter cela, une centaine de forces de l’ordre devrait être appelée en renfort, en plus des 200 qui surveillent en permanence la flamme olympique. D’autres étapes sont également concernées comme Nice le 18 juin, ou encore Paris, le 25 juillet prochain, veille de la cérémonie d’ouverture.