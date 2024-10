Pascal Praud et vous - Chauffeur VTC tué par un tueur à gages de 14 ans : «Ces mômes sont perdus», s'alarme Kamel

Tué par un jeune de 14 ans, car il ne voulait pas l'attendre. Ce week-end, Nessim Ramdane, père de 36 ans et chauffeur VTC, a été tué par balle par un jeune homme de seulement 14 ans, dans sa voiture. En cause : le conducteur a refusé de s'arrêter et d'attendre le jeune tueur à gages, alors que ce dernier pensait avoir reconnu sa victime sur un trottoir. Face à son refus, l'adolescent "sort son 357 Magnum qu'il avait à la ceinture et lui tire une balle mortelle à l'arrière du crâne", a expliqué le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone.

"Taper dans la tête des réseaux"

"Ni de près ni de loin, la victime n'avait un quelconque lien avec le trafic de stupéfiants", a-t-il poursuivi en conférence de presse. Au micro d'Europe 1, Kamel, 43 ans, s'alarme de la montée de violence chez les plus jeunes. "Quand j'étais gamin, on avait ce qu'on appelait des grands frères. Il y avait du trafic, il y a toujours eu du trafic. Mais nous, on ne se mêlait pas de ça. Ils ne venaient pas chercher des gamins de 14 ans. Nous, on jouait au ballon, ils ne venaient pas nous chercher à l'école", se souvient-il.

Aujourd'hui, "vous allez dire quoi à ces gamins ? Ils gagnent 100 euros par jour en faisant le chouf (le guetteur Ndlr) et vous allez leur dire : 'faites une formation peintre ou plombier ?' Ces mômes sont perdus. La justice n'est pas assez sévère", poursuit le Marseillais, estimant qu'il faut désormais "couper la tête du serpent, en arrêtant les têtes des réseaux et bloquer leur argent".