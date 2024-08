L'émotion et la colère règnent dans les rangs de la gendarmerie, après la mort d'Éric Comyn, adjudant-chef de réserve, marié et père de deux enfants, victime d'un refus d'obtempérer commis à Mougins. Son collègue Franck Gueri réagit à ce drame dans l'émission Pascal Praud et vous, et souhaite rendre hommage au militaire qui était âgé de 54 ans. "C'était un 'Monsieur' avec un grand M, un 'Monsieur' comme on aime les côtoyer en tant que camarades", salue le gendarme sur Europe 1.