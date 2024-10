Pascal Praud et vous - «C'est illégal, mais je m'en fiche» : cette auditrice explique comment elle équipe sa fille pour se défendre

Moins de 24 heures après que le corps de la jeune Lina a été retrouvé dans la Nièvre, une mère de famille est revenue dans l'émission Pascal Praud et vous sur le climat de plus en plus anxiogène qui s'installe pour de nombreux parents, inquiets pour la sécurité de leur(s) enfant(s). Cette dernière avoue avoir équipé sa fille pour qu'elle soit en capacité de se défendre en cas d'agression.

"Depuis la rentrée, elle demande à sortir le week-end. J'ai acheté un schoker, commandé sur internet", avance-t-elle. Arme d'auto-défense prenant la forme d'un rouge à lèvres et susceptible d'envoyer une certaine décharge électrique, le schoker est disponible à la vente, mais son utilisation reste globalement interdite en dehors de son domicile. "Ce n'est pas autorisé, mais je m'en fiche", assure cette auditrice, qui affirme que sa fille a déjà connu deux situations embarrassantes dans le métro depuis la rentrée.