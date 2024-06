Une semaine avant le scrutin des européennes, le Rassemblement national a diffusé la chanson de Calogero, 1987, lors de son meeting dimanche. Une utilisation qui a "scandalisé" le chanteur français. Manu, auditeur de l'émission Pascal Praud et vous, pointe "une indignation à géométrie variable". "Je ne me rappelle pas avoir entendu des artistes s'indigner quand François Mitterrand et tous les gens de gauche, passaient une de leurs musiques", ajoute-t-il au micro de Pascal Praud.