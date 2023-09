Pascal Praud et vous - Avortement : «On est encore dans un pays très moralisateur», témoigne une auditrice

En France, le nombre d'avortements a augmenté en 2022 et a atteint son plus haut niveau depuis 1990, selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees). C'est sur ce sujet délicat que Pascal Praud a décidé de donner la parole aux auditeurs ce mercredi dans l'émission Pascal Praud et vous, et notamment à Alix, 27 ans, qui dit avoir avorté dans un contexte de violences conjugales. L'auditrice d'Europe 1 revient sur son expérience, et comment cela été perçu auprès du personnel médical. "On est encore dans un pays qui est très moralisateur au niveau des institutions", affirme-t-elle sur Europe 1.