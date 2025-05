Pascal Praud et vous - Appartement squatté à Nantes depuis 18 mois : «Si l'État avait fait son travail, la propriétaire aurait récupéré son logement»

À Nantes, la propriétaire d'un appartement âgée de 78 ans n'arrive plus à récupérer son logement, squatté depuis 18 mois par une famille guinéenne. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, un avocat spécialisé en droit immobilier pointe une faute de l'État. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Après avoir suspendu la location de son appartement à Nantes, pour des raisons de santé, une propriétaire âgée de 78 ans s'est rendue compte que son logement était squatté par des ressortissants guinéens, et cette situation perdure depuis 18 mois. Maître Romain Rossi-Landi, avocat spécialisé en droit immobilier, réagit dans l'émission Pascal Praud et vous en estimant que l'État est en faute. "Le préfet n'a pas fourni de solution d'hébergement aux squatteurs (...) Si le préfet, si l'État avait fait son travail, on aurait hébergé ces gens dans une situation d'urgence et la propriétaire aurait récupéré son logement (...) Le vrai responsable, c'est l'État", affirme-t-il.