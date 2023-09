Pascal Praud et vous - Affaire Traoré : manifestations, racisme... «Je me suis vraiment senti insulté», souffle un auditeur

C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire Adama Traoré. Vendredi, les trois gendarmes impliqués dans l'interpellation du jeune homme noir de 24 ans, décédé peu après en juillet 2016, ont bénéficié d'un non-lieu. Une décision qui met un terme provisoire à une enquête houleuse. C'est pourquoi, dans l'émission Pascal Praud et vous, tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Pascal Praud a donné la parole aux auditeurs sur ce sujet ce lundi. L'un d'entre eux, Louis, dit regretter la tournure des manifestations qui ont eu lieu peu après la mort d'Adama Traoré. "Je me suis vraiment senti insulté par ces manifestations et ces prises de parole qui disaient que la France était un pays raciste", souffle-t-il sur Europe 1.