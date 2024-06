Pascal Praud et vous - 80 ans du Débarquement : le témoignage exceptionnel d'Achille Muller, le dernier survivant des forces françaises libres

À la veille des commémorations des 80 ans du Débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, le colonel Achille Muller, dernier survivant des commandos parachutistes des forces françaises libres, a pris la parole devant le président Emmanuel Macron lors des cérémonies en Bretagne. Cet illustre vétéran livre ce jeudi 6 juin, 80 ans jour pour jour après ce débarquement historique, un témoignage exceptionnel dans l'émission Pascal Praud et vous.

"Pour nous, c'était enfin 'nous sommes sur le sol de France et nous allons libérer notre pays'. C'est un sentiment extraordinaire", partage-t-il auprès de Pascal Praud. Achille Muller, originaire de Moselle, territoire annexé par l'Allemagne, raconte qu'il a réussi à traverser plusieurs frontières avant de se rendre en Normandie et participer au Débarquement, et celui qui se définit comme "le dernier des Mohicans" revient sur sa rencontre avec le général de Gaulle.