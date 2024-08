Pas-de-Calais : les premières maisons des sinistrés rachetées par l’Etat

Plus de 6.000 habitations touchées, 300.000 personnes impactées... Neuf mois après les inondations qui ont touché le Pas-de-Calais, les premiers sinistrés ont pu bénéficier d'un achat de leur maison par l’État. C'est notamment le cas à Blendecques, où Europe 1 s'est rendue.

Dans cette maison, les murs sont encore humides, moisis à cause des inondations. Un logement inhabitable, et donc racheté par l'État, comme l'explique Jean-François, un sinistré : "Aujourd’hui, on a signé. Ça nous permet de réaliser un peu...Se réjouir, non. On n'arrive pas de se dire qu’on a passé le cap pour sortir de ce cauchemar. On n’avait pas fait le choix de partir. Maintenant, c'est terminé les 17 ans de notre vie ici. Émotionnellement c’est fort", souffle-t-il au micro d'Europe 1.

17 ans de souvenirs, mais surtout trois crues et plus d'un mètre d’eau. Des dégâts qui représentent plus de la moitié de la valeur de la maison. Alors celle-ci a été rachetée via le fonds Barnier. "C'était la seule porte de sortie qu’on avait et la meilleure pour récupérer la valeur de notre maison avant le sinistre. Parce qu’elle ne vaut plus rien. S'il avait fallu qu’on se débrouille pour la vendre, qui l’aurait acheté ?" s'interroge encore Jean-François avant de poursuivre. "Heureusement que les services se sont mobilisés pour nous aider."

Des maisons qui seront détruites, pour y mettre à la place un bassin de rétention d’eau ou une zone d’expansion de crue. "Un sacrifice", selon ce sinistré, pour protéger d’autres rues en cas de nouvelles intempéries.