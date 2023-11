Pas-de-Calais : avec la décrue, l’heure est désormais au nettoyage à Saint-Étienne-au-Mont

REPORTAGE

Les habitants du Pas-de-Calais vont-ils enfin pouvoir souffler après deux semaines de crues ? Beaucoup d'entre eux ont toujours les pieds dans l'eau et de nombreux services ne sont pas rétablis, mais dans certains secteurs, il y a de l'espoir. Grâce à une lente décrue, il est désormais l'heure du nettoyage comme dans la commune de Saint-Étienne-au-Mont.

"On recommence à zéro"

Des bennes à chaque coin de rue et à l'intérieur, des canapés, des meubles et réfrigérateurs… Tout est jeté à la poubelle. Les maisons remplies de boue sont vidées : l'eau laisse place à la constatation des dégâts. "C'est le désarroi complet. On est en train de faire tout le nettoyage complet, on débarrasse tout ce qu'on a perdu. On en est à la deuxième benne depuis ce matin. C'est de la perte et un grand coup au moral donc c'est pas top", détaille Ludovic, un sinistré.

Après quatre crues, quatre inondations en quinze jours, "on recommence à zéro", ajoute-t-il. Des amis et bénévoles sont présents pour aider, comme Franck. Bottes aux pieds et racloir dans les mains : "Moi, je ne fais que le plus gros, j'enlève la boue. Après il y a encore du travail à faire. En fait, dès qu'il pleut, on reste sur le qui-vive. Quand je vois les gens qui ouvrent leurs portes et qui éclatent en sanglots… Ça me retourne. Il faut qu'on aide. Il y a des maisons que j'ai nettoyé trois fois", confie-t-il, ému. "Les gens en ont marre", conclut-il.

Ils sont parfois même désespérés et attendent le passage des experts. Dans cette commune, 300 habitations ont été touchées par les inondations.