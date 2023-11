Inondations dans le Pas-de-Calais : dans cette concession automobile, des dégâts irréversibles

Sur les 300 voitures qui composent le parc automobile de cette concession du Pas-de-Calais, 204 ont été inondées après les crues qui ont plongé le département du nord de la France dans le chaos. Quelques traces de boue sont encore visibles sur les véhicules. "Il y a eu trois inondations successives. L'eau est montée ici, sur le parc devant. Elle est montée au niveau des rétroviseurs des voitures et, économiquement, c'est une vraie catastrophe parce qu'on a perdu la totalité de notre stock. On a perdu notre raison d'être, c'est-à-dire vendre des voitures", se désole Benoît Declercq, directeur de la concession.

"Un véhicule inondé, c'est un peu comme la peste"

Une illustration de l'ampleur des dégâts et du travail qui attend désormais les experts sur place. Quatorze sont présents dans cette concession pour constater le sinistre. "Le véhicule démarre, mais on voit que sur le tableau de bord, il nous informe différentes anomalies moteur", remarque Mathieu Polmart, expert automobile chez BCA Expertise.

"Un véhicule inondé, c'est un peu comme la peste. C'est-à-dire qu'au premier abord, on a l'impression que le véhicule est en parfait état, qu'il n'y a pas de dommages, qu'il n'y a pas de choc. Mais, en fait, l'eau s'infiltre partout, tout est endommagé et ça s'endommage avec le temps. Par la suite, vous avez toujours des problèmes, six mois après, un an après", poursuit le spécialiste. Ces voitures seront classées "TNR" pour "techniquement non-réparable". Dans cette concession, deux tiers du parc automobile sont à remplacer pour un préjudice total estimé à 3,5 millions d'euros.