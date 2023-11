Pas-de-Calais : après les inondations, les entreprises spécialisées s'activent pour nettoyer les dégâts

Après les crues, l'heure est au nettoyage pour les sinistrés du Pas-de-Calais. Dans les logements inondés, les entreprises spécialisées sont au travail pour nettoyer les murs encore gorgés d'eau. Sur les murs des salles de classe et ceux de la cantine de cette école de Blendecques, on distingue encore clairement la trace de la montée des eaux.

Une réponse à la détresse

"On avait une flottaison à 1,50 mètre, mais on peut avoir une humidité jusqu'à deux mètres", explique Guillaume Durand de l'entreprise Polygone. Le spécialiste a dû faire venir d'Allemagne du renfort de matériel d'assèchement. "Dans cette école, le matériel déployé va suffire mais on part quand même sur des délais de 28 jours", poursuit-il.

Dans les collectivités ou chez les particuliers, chaque intervention post inondation est une réponse à la détresse des sinistrés. "On leur explique toutes nos procédures, les techniques et ce qu'on va mettre en place, les moyens qu'on déploie. On va essayer d'apporter un maximum de solutions", ajoute Guillaume au micro d'Europe 1.

Un retour en classe pas avant les vacances de Noël ?

Les élèves de cette école privée, accueillis dans d'autres établissements, attendent, eux aussi, de tourner la page de cette catastrophe. "La directrice nous informe via une application des travaux scolaires. Elle nous a dit notamment que cette entreprise était arrivée pour commencer les travaux de nettoyage et de séchage pour l'humidité", explique Alexis, qui ajoute que les petits ont hâte " de retrouver ces murs, surtout les maternels".

Mais ici, le retour en classe ne se fera sans doute qu'après les vacances de Noël.