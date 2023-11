Inondations dans le Pas-de-Calais : les habitants, désœuvrés, continuent d'estimer les dégâts

TÉMOIGNAGE

Comme beaucoup d'habitants du Pas-de-Calais, à la suite de deux crues successives, Josette et son mari ont pratiquement tout perdu dans ces inondations. Il y a trois semaines, elle confiait déjà son désarroi au micro d'Europe 1. Aujourd'hui, la retraitée n'a toujours pas pu réintégrer son logement, une maison qu'elle a acheté il y a 45 ans et qui a subi d'importants dégâts. Dans son salon, dévasté par l'inondation, Josette nous montre les appareils absorbeurs d'humidité fournis par son assureur.

"Je ne peux pas jeter ça"

"Et ça, c'est bien. Malgré tout, on voit que ça sèche, mais ce n'est pas demain la veille que je vais réintégrer la maison. L'un des sacs portait le radiateur. Il s'est cassé la figure", décrit-elle. Des jours après la catastrophe, la grand-mère a toujours gravé dans sa mémoire l'image de la montée des eaux. "Quand j'ai vu la maison, il y avait un mètre d'eau. Comme on dit, j'ai pété un plomb. Mon frigo-congélateur flottait, mon petit meuble là avec mon ordinateur flottait. Ça fout les boules quand-même. Après, il faut dire qu'on n'est pas les seuls", relativise Josette.

Des dégâts qu'Emmanuel et Brigitte Macron sont d'ailleurs venus constater ici lors de leur visite à Blendecques. "Il est venu me faire un petit coucou. Très gentil, très sympa, Madame aussi. Ils sont très humains tous les deux. Et puis ça fait un petit peu de réconfort", esquisse-t-elle. Alors après avoir pratiquement tout perdu, Josette essaye de sauver ce qui peut l'être, comme ce vieux service de table. "Je ne peux pas jeter ça ! Ça vient de la grand-mère de mon mari. Je ne peux pas jeter ça, c'est très vieux. Vous pourriez, vous ? Sérieux, je ne peux pas", insiste-t-elle. Quelques objets et souvenirs de famille préservés, en attendant de reprendre une vie normale.