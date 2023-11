Paris : une enquête ouverte après une vidéo de chant antisémite dans le métro

"N*que les juifs", "vive la Palestine", "on est des nazis"... Voici la teneur des chants entonnés et enregistrés en vidéo dans le métro parisien. Saisi par la préfecture de police parisienne, le parquet a décidé d'ouvrir ce mercredi une enquête pour apologie du terrorisme, injure publique et provocation à la haine, la violence ou la discrimination raciale. "Nous ne laisserons rien passer. Tous les moyens d’investigation sont mis en œuvre pour retrouver rapidement les auteurs", a annoncé sur X le préfet de Paris Laurent Nunez.

Propos choquants, inadmissibles, indignes : le préfet de police les a signalés par article 40 au @parquetdeparis.

➡️ Nous ne laisserons rien passer. Tous les moyens d’investigations sont mis en œuvre pour retrouver rapidement les auteurs. pic.twitter.com/031SpY4nlb — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) November 1, 2023

La vidéo, qui est impossible à dater pour le moment, est devenue rapidement virale sur les réseaux sociaux dans un contexte de recrudescence des actes antisémites en France. Sur les images, on y voit un groupe de jeunes hommes reprenant ensemble des paroles haineuses envers la communauté juive. "Une enquête a été aussitôt ouverte pour identifier et poursuivre les auteurs de propos réprimés par la loi, et susceptibles de revêtir différentes qualifications selon leur teneur", explique à Europe 1 le parquet de Paris.

La RATP saisit elle aussi la justice

La RATP condamne avec la plus grande fermeté les propos abjects tenus dans cette vidéo et fait un signalement au Parquet de Paris pour déterminer les suites qui peuvent être données. — RATP Group (@RATPgroup) November 1, 2023

La RATP n'a pas tardé également à réagir face à cette vidéo qui se déroule dans une rame d'un de ses métros. Sur X, elle annonce condamner "avec la plus grande fermeté les propos abjects tenus dans cette vidéo et fait un signalement au Parquet de Paris pour déterminer les suites qui peuvent être données". Les investigations ont été confiées au Service Régional des Transports.