«Paris est une fête» : Ce que l'on sait du climax électro de la clôture des Paralympiques

La parenthèse enchantée se referme. Après la Seine, la Concorde, le spectacle intitulé "Paris est une fête" va se dérouler ce dimanche soir au Stade de France pour un show musical hors du commun. Le Stade de France va célébrer les athlètes avec le meilleur de la musique électronique française.

"On a des vies d'athlètes"

24 DJs français vont mixer avant de dire au revoir aux Jeux, comme des sportifs de haut niveau, explique la reine des platines, Miss Kittin :"On a des vies d'athlètes aussi à se coucher très tard, à voyager comme des fous. Et j'avais déjà cette concentration pour faire une performance", explique-t-elle.

Musique et sport, deux univers très proches, confirme le roi de la nuit et de la musique électro Martin Solveig : "J'ai souvent fait des choses avec des connexions sportives, notamment dans mes clips, parce que je m'inspire énormément de la vie des athlètes, de leur résilience. C'est une source d'inspiration pour tous", confie le DJ. Après "Paradox", le thème de ce dernier spectacle sera "Paris est une fête", mais surtout le pape de la musique électro, Jean-Michel Jarre, a promis de mixer ces plus beaux titres au Stade de France. Frissons garantis.