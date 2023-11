Paris : comment certains locataires veulent profiter des Jeux olympiques pour toucher le jackpot

Les Jeux olympiques approchent, et les étrangers qui vont venir en France pour cette grande fête du sport auront besoin de se loger. Une chose qui risque de leur coûter cher puisque les prix des locations de courte durée explosent : Jusqu'à 1.000 euros la nuit. Un montant trois fois plus élevé que le mois dernier. Quand on vit en plein cœur de Paris, dans un quartier où les touristes sont prêts à payer cher une location, comme dans le Marais, c'est le gros lot. C'est d'ailleurs là que vit Mike* avec sa petite amie, et cela fait un moment qu'il réfléchit à sous-louer son appartement de 44 mètres carrés.

"Ça peut monter à une moyenne de 2.400 euros"

"Je pense le louer autour de 200 euros par nuit, ce qui est exactement quatre fois plus que mon loyer mensuel ramené à la nuit". Car l'objectif est très clair : gagner de l'argent. Mais attention, sous-louer un appartement dont on est locataire est réglementé. La plupart du temps, il faut l'accord écrit du propriétaire. Mike en est conscient, mais il fera probablement sans : "ma propriétaire est quelqu'un qui a peur de tout ce qui est numérique, donc si je décide de la faire, j'aurai plutôt tendance à ne pas la prévenir".

Qu'ils soient déclarés ou non, plusieurs milliers de biens pourraient être mis en location en courte durée pendant les Jeux à Paris. Avec des tarifs particulièrement élevés dans certains quartiers : "on atteint les 1.500 euros comme dans le 7e et dans le 8e arrondissement, ça peut monter jusqu'à une moyenne de 2.400 euros", prévient Stéphane Daumillare, cofondateur de Lycaon Immo. Et tout cela, sans compter les locations de dernière minute qui feront grimper les tarifs encore plus haut.

*(Le prénom a été modifié)