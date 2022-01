Parcoursup : quelle est la meilleure stratégie pour s'assurer une place dans une formation ?

Vous êtes lycéen ou étudiant en reconversion ? Vous pouvez vous inscrire sur la plateforme Parcoursup depuis jeudi matin . Ils seront pas moins de 800.000 jeunes à le faire dans les prochaines semaines, et devront choisir, comme chaque année, parmi près de 20.000 formations. Passage obligé pour se voir ouvrir les portes des études supérieures, Parcoursup, de part son système de vœux, peut parfois réserver de mauvaises surprises.

Être stratégique

Alors pour éviter de se retrouver dans cette situation, la meilleure stratégie à adopter est simple : ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Ainsi, dans les dix vœux à indiquer sur la plateforme jusqu’au 29 mars, il est très important de choisir à la fois des filières sélectives, qui sont souvent les plus demandées, et des filières non sélectives. Thibaut Cojean travaille sur l’orientation post-bac pour le site et magazine L’Etudiant. Il conseille de "réserver un espace, parmi les dix vœux, à une formation non sélective, quitte à retenter sa chance l’année suivante".

Bien s’informer sur les formations

Il est également primordial de bien s’informer sur le contenu des formations, et leurs critères de sélection. Des fiches synthétiques sont notamment disponibles sur le site de Parcoursup à ce sujet. Néanmoins, rien ne vaut des discussions avec des professeurs et des étudiants de la formation en question, à l’occasion des journées portes ouvertes par exemple.

Enfin, les choix d’orientation se réfléchissent en famille et les discussions avec les parents peuvent aider à faire mûrir un projet. Certains conseils sont cependant à écouter avec un certain recul. "Les parents ont tendance à projeter leurs envies sur leur enfant", rappelle Thibaut Cojean. "Ce qui peut être intéressant, c’est d’en apprendre plus sur le métier de collègues ou amis des parents, ça peut donner des idées."

Bien s’informer sur les formations permet aussi de soigner ses lettres de motivation. Le délai pour les rédiger est plus long que celui pour indiquer les vœux. Les élèves ont jusqu’au 7 avril inclus pour les rentrer dans Parcoursup.