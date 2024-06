Parcoursup : la phase d'admission complémentaire débute mardi sur la plateforme

La phase d'admission complémentaire de la plateforme Parcoursup, qui permet aux candidats de formuler jusqu'à dix nouveaux vœux dans les formations qui disposent encore de places, ouvre mardi aux lycéens de Terminale et aux étudiants en réorientation. Dès mardi 14 heures, les candidats pourront se connecter à cette phase d'admission complémentaire, qui se terminera le 12 septembre.

Les formations répondront ainsi aux candidats "au fur et à mesure des candidatures" pour cette phase, qui s'ajoute à la phase d'admission principale de la plateforme qui, elle, se termine le 12 juillet. Une angoisse pour les futurs étudiants et leurs parents. Chaque jour, 4.000 d'entre eux téléphonent au numéro vert de la plate-forme qui peut recevoir jusqu'à 20.000 appels dans les jours clés comme ce mardi. Europe 1 s'est rendu dans les coulisses de ce centre d'appels sursollicité et géré par l'Onisep à Amiens.

40% des appels réalisés par des parents

Comment s'inscrire en phase complémentaire sans perdre sa place dans ses vœux en liste d'attente ? C'est le type de question souvent posée par des parents confie Léa Durie, conseillère Parcoursup. "Les parents sont très inquiets plus que les étudiants", explique-t-elle au micro d'Europe 1. Elle reçoit régulièrement des appels en panique : "Une maman vient de nous appeler car son fils a deux propositions d'admission, il devait faire un choix. Donc là, c'est une discussion et un choix personnel à faire. Au moins elle sait comment manipuler et elle a les pistes. Maintenant, il faut appeler le fils".

40% des appels sont réalisés par des parents : "Il peut y avoir un peu de stress ou plutôt de déception à la réception des résultats. Mais surtout, les parents qui nous appellent, ils sont quand même dans une situation de recherche de solutions", Claire Patel, adjointe à la direction de l'Onisep en charge de Parcoursup. La solution est peut-être là : à partir de ce mardi, dix nouveaux vœux de formation peuvent être formulés en phase complémentaire.