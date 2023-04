Pâques : chasse aux œufs du Secours populaire au parc André Citroën

Pâques, fête éminemment gastronomique pour tout le monde et en particulier pour les enfants. Europe 1 assistait ce dimanche matin à une chasse aux œufs dans un parc du 15e arrondissement de Paris, à l'initiative du Secours populaire. Et manifestement, il valait mieux ne pas arriver en retard.

Transmettre des valeurs

Énigmes, foot ou encore mimes, les enfants se ruent sur les nombreux stands proposés et la règle du jeu est simple. "Quand on a gagné trois œufs, on va manger des chocolats", se réjouit une fillette au micro d'Europe 1. Une chasse aux œufs un peu particulière et surtout solidaire, qui fait le bonheur des grands comme des petits. "Je suis venu pour m'amuser et profiter du beau temps aussi. Je trouve ça super bien de réfléchir grâce aux énigmes. C'est super", apprécie un autre garçon interrogé. "C'est la deuxième année que je viens et les enfants sont ravis, donc moi aussi. C'est une bonne action et je trouve ça bien d'éveiller les enfants à ce genre d'action", admettent des adultes présents lors de la chasse.

Présenter les actions de l'association et transmettre des valeurs, c'est aussi l'objectif de cette journée. "C'était l'occasion de montrer toutes les actions à travers cette fête et d'enrôler un peu nos enfants pour devenir aussi des acteurs de la solidarité. De leur faire passer des valeurs et que par la suite, ils deviennent des jeunes engagés", souligne Abdelsem Ghazi, secrétaire général du Secours populaire de Paris. 5.000 personnes sont attendues ce dimanche à Paris. Les fonds récoltés permettront notamment de venir en aide aux Ukrainiens.