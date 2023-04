Pourquoi mange-t-on du chocolat à Pâques ?

La tradition du chocolat de Pâques vient tout d’abord de l'œuf. Des œufs de poule précisément que l’on s’offrait le jour du dimanche pascal à la fin du carême. Des œufs bien souvent décorés, peints voire richement ornés. On retrouve des traces de cette coutume au 15e siècle en Alsace.

Des marchands alsaciens et allemands décident de remplir les œufs de chocolat

Ce n’est qu’à partir du 18e siècle, quand la consommation de chocolat se développe, que des marchands alsaciens et allemands ont l’idée de vider les œufs pour les remplir de chocolat. Un siècle plus tard, les nouvelles techniques permettent de s’affranchir des œufs de poule pour passer au tout chocolat. Les artisans inventent leurs propres moules et découvrent qu’il est possible d’obtenir une pâte lisse, gourmande en mélangeant beurre de cacao, sucre et chocolat en poudre.

Depuis, les œufs en chocolat sont restés dans nos vitrines, rejoints par des cloches, des poules ou encore des lapins.