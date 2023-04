«C'est déjà l'été» : pour le week-end de Pâques, les Français se pressent à l'extérieur

Inflation, réforme des retraites, regain de tension autour de l'île de Taïwan... L'actualité semble morose ces dernières semaines. Alors, à l'occasion du retour du printemps, c'est le moment pour de nombreux Français de profiter du week-end prolongé.

Se retrouver entre amis et avec sa famille

Pas besoin de partir loin de chez soi, le temps ensoleillé suffit à convaincre les plus casaniers, de sortir de chez eux. Sous le ciel bleu, certains organisent déjà les premiers pique-nique, comme Robby, qui rassemble famille et amis autour de sa grande nappe.

"Pour un Britannique comme moi, c'est déjà l'été", plaisante-t-il au micro d'Europe 1. "On va surtout tenter de passer un bon moment. On va jouer, on va cacher les œufs" pour les petits, et les grands, poursuit-il.

Profiter du beau temps

Pâques, c'est aussi des traditions et en la matière, chacun a les siennes : "J'ai prévu un gros lapin en chocolat avec des bonbons dedans, donc on va manger effectivement du chocolat en espérant que personne n'aura trop mal au ventre", ironise une passante. "On mange une colombe (un gâteau de Pâques italien) parce que moi, je suis italien", ajoute un peu plus loin, un touriste.

Pour d'autres, ce long week-end ensoleillé est surtout l'occasion de profiter des plaisirs simples. "On va aller au parc, on va voir les canards et profiter du beau temps, car les journées sont plus longues, donc on en profite", explique une maman. En espérant que le beau temps, lui aussi, joue les prolongations.