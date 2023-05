Overdoses à l'héroïne frelatée : à Colombes, l'intoxication de trois personnes choque les habitants

C'est une nouvelle drogue puissante, dangereuse, qui circule en ce moment dans une partie de l'Île-de-France : de l'héroïne frelatée. Selon les informations d'Europe 1, une vingtaine d'overdoses ont été recensées en 48 heures. Des consommateurs des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis ont été touchés, sans qu'il n'y ait de décès à ce stade. La police judiciaire parisienne a ouvert une enquête pour retrouver la trace d'un nouveau dealer, le fournisseur de cette poudre blanche qui est actuellement en cours d'analyse. Dans la ville de Colombes, où Europe 1 s'est rendue, cette héroïne frelatée a intoxiqué trois personnes.

"Il faut arrêter de vendre cette merde"

"Les ongles bleus, les lèvres bleues, le corps en sueur..." Il est 15 heures quand le palier de Nissaf est envahi mardi par les secours et la police. Cette infirmière, habituée au calme du petit immeuble, voit son voisin évacué par la cage d'escalier. "Ce sont des gens respectueux, normaux, la cinquantaine et plus. Elle est bien apprêtée", explique Nissaf. "Je ne savais pas qu'elle consommait cela... Je n'arrive même pas à prononcer le mot parce que pour moi, c'est un gros mot. L'héroïne, ça ne devrait pas exister. Ça m'a impressionnée."

Le couple de consommateurs a depuis regagné son logement mais refuse de témoigner. Sur les réseaux sociaux, les jeunes riverains, choqués, font circuler la nouvelle au pied de cet immeuble en briques rouges. Yanis est révolté. "Il faut arrêter de vendre cette merde, excusez-moi du terme, ça tue les gens. C'est la première fois qu'on entend ce genre de cas", assure le jeune homme.

La drogue aurait été achetée à 12 kilomètres d'ici, à l'autre bout du département. L'héroïne, du jamais vu dans le quartier, insistent les habitants.