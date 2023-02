Orion 23, l'exercice militaire le plus important de l'armée française depuis 30 ans, débute

C’est l'exercice le plus important militaire jamais réalisé par les armées françaises depuis la fin de la guerre froide. L'exercice Orion 23, dont la programmation remonte à 2021, va débuter cette semaine. En plein conflit ukrainien, l’exercice Orion signe le retour des grandes manœuvres militaires dans l’Hexagone. Près de 7.000 soldats vont être engagés pendant un mois dans le sud de la France et en méditerranée.

Montrer les capacités françaises à intervenir

Des parachutages et des débarquements amphibie dans la région de Sète et de Castres vont être menés. Cette opération doit montrer la capacité des armée françaises à entrer en premier sur un territoire hostile et très bien défendu. Orion se poursuivra mi-mars avec une période de gestion de crise interministérielle où la résilience des institutions sera mise à l’épreuve, avant un retour au printemps sur le champ de bataille dans le grand est.

Combat d’artillerie, de chars et troupes à pied… Le scénario sera cette fois-ci celui d’un conflit de haute intensité entre deux armées conventionnelles, sur des fronts multiples : terre, air, mer, mais aussi espace, cyber et lutte informationnelle. Au total, jusqu’à 15.000 militaires français et alliés seront engagés, pour s’entraîner au plus près des conditions dans lesquelles s’affrontent aujourd’hui russes et ukrainiens dans le Donbass.