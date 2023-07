Orages violents : rare alerte rouge de Météo-France pour cinq départements de l'est de la France

Les départements concernés sont la Haute-Saône, le Doubs, le Jura, le Territoire de Belfort et le Haut-Rhin. Une "situation extrêmement orageuse d'été qui nécessite un vigilance toute particulière vu le risque de phénomène très violent" a justifié cette décision rare (une seule vigilance rouge aux orages en 2022) de l'organisme météorologique français. 21 autres départements sont placés en vigilance orange aux orages, et 22 en vigilance jaune. Météo-France met en garde, dans son dernier bulletin : des "orages potentiellement très violents" pouvant présenter un caractère "exceptionnel" par endroits, se développent depuis mardi après-midi de l'Auvergne au plateau lorrain et à l'Alsace.

Consignes et secours mobilisés

Le préfet du Territoire de Belfort a activé le Centre opérationnel départemental (COD) de la préfecture afin de "mobiliser l'ensemble des services, conduire et coordonner les éventuelles opérations de secours et de sécurité publique". "Toutes les manifestations se déroulant dans le département doivent être annulées", a rappelé la préfecture de son côté la Haute-Saône dans un communiqué. Il est demandé aux populations d'arrêter immédiatement toute activité en plein air et de se mettre à l'abri dans un bâtiment en dur et de signaler les éventuels départs de feu.

La SNCF a annoncé l'interruption de plusieurs liaisons TER dans les régions Bourgogne-France-Comté et Grand Est, concernées par cette alerte rouge. Ces orages peuvent s'accompagner "de très fortes rafales de vent pouvant atteindre 100 à 130 km/h, très localement un peu plus", "de fortes chutes de grêle, avec un risque de gros grêlons de plusieurs centimètres de diamètre", d'importantes chutes de pluie en peu de temps et de nombreux éclairs, précise Météo-France.