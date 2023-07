Orages : la SNCF interrompt certaines lignes TER en Auvergne-Rhône-Alpes

Météo-France a placé 22 départements de l'est de la France en vigilance orange pour orages et canicule. Les intempéries pourraient s'accompagner "de très fortes rafales de vent pouvant atteindre 100 à 130 km/h, très localement un peu plus" et de "fortes chutes de grêle", dont les grêlons pourraient atteindre plusieurs centimètres de diamètre.

Certaines lignes ne roulent plus depuis 15h

En Auvergne-Rhône-Alpes, les lignes reliant Lyon à Bourg-en-Bresse, Paray-le-Monial, Macon, Ambérieu, Saint-Etienne et Roanne sont notamment concernées et sont interrompues depuis 14h30. Les lignes Ambérieu-Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse-Macon et Bourge-en-Bresse-Saint-Amour doivent cesser de circuler à 16h.

⛈️Des cellules orageuses circulent sur le Centre-Val de Loire du sud-ouest vers le nord-est. Le risque orageux persiste dans les prochaines heures.



#VigilanceJaune#Orages en cours

▶️ https://t.co/dXXeJCclX1



️ Perturbation pluvieuse de l 'ouest #Bretagne au #Cotentinpic.twitter.com/pZyUzpw7ph — Météo-France Ouest (@MeteoFrance_O) July 11, 2023

En Bourgogne-France-Comté, les trains entre Besançon et Saint-Amour, Morteau ou encore Clerval ne roulent plus depuis 15h. Même chose pour Dole-Vallorbe, Vesoul-Culmont et Paray-Montchanin. En Alsace, certaines lignes seront interrompues en fin d'après-midi.