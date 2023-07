Météo : 25 départements en vigilance orange orages et canicule sur l'est du pays

Le temps mardi est marqué par une vigilance orange étendue à 20 départements de la moitié est, neuf pour canicule et 22 pour orages violents, six étant placés sous les deux vigilances, selon Météo-France. La Côte d'Or, la Saône-et-Loire, le Jura, la Loire, le Rhône, l'Ain, l'Isère, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes sont concernés par la vigilance orange canicule. Parmi eux, la Côte d'Or, la Saône-et-Loire, le Jura, la Loire, le Rhône et l'Ain sont aussi placés en alerte orange orages, en plus de 16 autres départements allant du centre-est au nord-est.

Des orages prévoir

Des orages potentiellement violents se développeront de l'Auvergne à l'Alsace dans l'après-midi, prévient Météo-France. De très fortes rafales de vent pouvant atteindre 100-120 km/h sont attendues, ainsi que des chutes de grêle avec un risque de gros grêlons de plusieurs centimètres de diamètre, et une forte activité électrique. Les orages évacueront vers l'Allemagne en soirée ou début de nuit. Globalement, le temps sera nuageux sur tout le pays, avec une forte chaleur sur l'est et donc cette dégradation orageuse.

De la Bretagne au nord du Cotentin, dès le matin le ciel sera couvert et s'accompagnera de pluies faibles éparses. Des Pays-de-Loire et la Normandie jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France, les passages nuageux vont s'épaissir au cours de la matinée et les pluies ou averses gagneront l'après-midi, en devenant localement orageuses. Sur le reste du pays, la journée débutera sous un ciel le plus souvent bien dégagé. Mais rapidement en matinée, du Poitou au Centre-Val-de-Loire, le ciel se chargera et quelques orages pourront éclater.

Des températures raisonnables en Bretagne

Ailleurs, les périodes ensoleillées domineront malgré un ciel de plus en plus nuageux en Nouvelle-Aquitaine. De l'Occitanie aux Alpes, là aussi les passages nuageux s'imposeront peu à peu et en soirée des averses localement orageuses se déclencheront. Coté températures, les minimales iront de 13 à 17 degrés sur le quart nord-ouest jusqu'à la frontière belge, de 17 à 22 degrés ailleurs, voire 22 à 24 du Lyonnais au Mâconnais, en Occitanie et PACA.

Les maximales iront de 20 à 25 degrés sur l'ouest de la Bretagne et les côtes de Manche, de 26 à 31 degrés des Hauts-de-France aux Pays-de-Loire et jusqu'à l'Aquitaine, de 32 à 37 degrés ailleurs, jusqu'à 36 à 39 degrés de l'Alsace et l'est de la Bourgogne à Rhône-Alpes et PACA ainsi que sur l'est de Midi-Pyrénées et le Roussillon.