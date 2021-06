Orages : Météo France étend la vigilance orange à 19 départements

Météo France a étendu dimanche la vigilance orange pour orages et/ou pluie-inondation à 19 départements allant du Massif central vers le nord-est du pays. L'institut de prévisions météorologiques avait déjà placé huit départements du centre du pays en vigilance orange (Yonne, Nièvre, Allier, Creuse, Puy-de-Dôme, Corrèze, Cantal et Lot) pour un épisode pluvio-orageux possiblement accompagné de grêle et de fortes rafales de vent, qui devrait s'estomper lundi matin.

Vigilance jusqu'à lundi matin

Cette vigilance a été étendue et 19 départements au total sont désormais concernés jusqu'à lundi matin 6 heures (ceux de la région Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne, le Haut-Rhin, l'Ain, le Rhône, la Loire, la Creuse, la Corrèze et le Lot), indique Météo France. L'institut alerte sur d'importants cumuls de précipitations, et localement des chutes de grêle et de fortes rafales de vent.