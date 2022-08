Météo : les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange pluie-inondation

Le temps sera encore orageux jeudi à l'Est et près des Pyrénées, avec cependant désormais un seul département en vigilance orange, les Pyrénées-Atlantiques, selon Météo-France, qui a levé la vigilance sur l'arc méditerranéen. Sur les Pyrénées et le Massif central, après une matinée calme le temps tournera à l'orage par endroits. Les fortes pluies de mercredi soir sur le Sud-Est n'ont pas fait de victime ni de gros dégâts, selon le bilan des pompiers de la zone jeudi matin.

À Marseille, où certaines rues ont été transformées en torrents d'eau, les marins-pompiers ont dû aider sept personnes qui ne parvenaient plus à sortir de leur véhicule dans l'est de la ville. Ils ont aussi aidé les clients d'un restaurant (70 personnes) cerné par les eaux à regagner leur domicile. Dans le Vaucluse, les pompiers ont comptabilisé "quelques dizaines d'intervention" principalement pour des chutes d'arbres.

Comme anticipé par @La_Meteo_du_13, l’épisode méditerranéen se poursuit ce soir à Marseille. Pluies diluviennes et inondations par endroit. Prudence à tous et courage à ceux qui bossent pic.twitter.com/hGcOzet84Z — Marion Chaix (@ChaixMarion) August 17, 2022

Rafales de 80 km/h dans le sud-est

Jeudi, sur le pays basque notamment, les averses se renforcent en tout début de journée, en prenant un caractère orageux. Une accalmie relative se dessine en milieu de journée, avant une tendance à un nouveau renforcement des averses jusqu'en soirée. Sur le pays basque, sont attendus des cumuls en 24 heures entre 70 et 100 mm, voire très localement 120 ou 130 mm au pied de la montagne basque.

Le ciel restera chargé jeudi aussi sur la façade est du pays. L'après-midi les averses orageuses se concentreront sur Rhône-Alpes et PACA, puis les Alpes du Nord en soirée. Sur le Languedoc et la vallée du Rhône, mistral et tramontane se lèveront, dégageant le ciel. Les rafales atteindront 80 km/h en fin de journée.

Partout ailleurs, la tendance sera à l'accalmie. En particulier, de belles éclaircies se développeront sur l'ouest du pays. Elles seront plus tardives du Bassin parisien au Centre et au Sud-Ouest, un risque d'averse persistera une grande partie de la journée. Sur la pointe bretonne l'embellie ne durera pas, une nouvelle perturbation atlantique s'annoncera et le ciel se couvrira en fin de journée.