«On va pouvoir se détendre» : dans le Var, les touristes débutent leurs vacances dans les campings

Sur la route, pas loin de 1.000 kilomètres de bouchons ont été relevés samedi à la mi-journée par Bison Futé. Ça devrait être plus calme sur les routes car l'organisme prévoit du vert dans le sens des départs comme des retours. Mais après la galère sur la route, place à la détente.

"Heureux d'être arrivés"

Enfin les vacances pour de nombreuses familles qu'Europe 1 a rencontrées à l'entrée de ce camping du Var, et qui ont parfois passé des heures, voire toute la nuit sur la route. "C'était assez long, il y avait des bouchons à partir de Lyon jusqu'à Orange. Heureux d'être arrivés, on va pouvoir se détendre. Les vacances commencent", se réjouit un père de famille.

Si on se fie au trafic intense dans le Var, les touristes sont au rendez-vous, mais peut être un peu moins nombreux que l'an dernier. "Au niveau de l'hôtellerie de plein air, il y a un ralentissement par rapport aux autres saisons", note Aurore Laroche, propriétaire du camping Esterel Caravaning, et présidente du pôle touristique qui regroupe 14 communes de l'Estérel. "Mais au niveau de l'hôtellerie traditionnelle, on a de la dernière minute et ici, nos hôtels se portent bien."

Côté réservations, le mois d'août s'annonce déjà meilleur que ce mois de juillet. Malgré la crise, les professionnels du tourisme dans le Var devraient passer un bel été.