«On surélève tout ce que l'on peut» : dans l'Yonne, des pics de crue attendus dans la soirée

Dans l'Yonne, mais aussi en Saône-et-Loire, les habitants appréhendent la soirée. Les deux départements sont actuellement en vigilance rouge aux crues et des pics sont attendus dans les prochaines heures. La rivière, déchaînée, est déjà sortie de son lit et devrait atteindre, par endroits, des niveaux records, environ 2m30 de hauteur.

À Chablis, dans l'Yonne, plusieurs habitants sont venus épauler John, propriétaire d'un gîte dans cette commune. Si, pour l'instant, seul son jardin disparaît sous les flots, le reste ne devrait pas tarder à être également inondé. "C'est monté de 70 cm sur la dernière heure, c'est incroyable. Ma femme a déjà commencé à mettre les meubles en hauteur. Et ce soir, ils vont couper le courant parce qu'il y a un transformateur électrique juste à côté", explique-t-il au micro d'Europe 1.

"On ne peut pas faire de miracle"

Par précaution, Jean, sapeur-pompier volontaire, fait des rondes pour sécuriser le secteur. "Il faut éviter de se rapprocher des cours d'eau pour ne pas tomber dedans, c'est le B.A BA. On surélève aussi tout ce que l'on peut, mais on est obligé d'attendre que l'eau finisse de monter pour pouvoir faire ce qu'on doit faire dans les maisons des particuliers. Pour l'instant, on ne peut pas faire de miracle", assure-t-il.

Le courant de la rivière est en tout cas très violent. Sur le trottoir, l'eau parvient facilement jusqu'aux mollets. Une situation qui n'est pas près de s'améliorer puisque le pic est attendu aux alentours de minuit.