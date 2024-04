«C'est foutu» : près d'Auxerre, l'Armançon sort de son lit, les habitants se préparent au pire

Alerte rouge dans l'Yonne et la Côte-d'Or. Les deux départements ont été placés sous le seuil maximal de vigilance de Météo France pour crues. Parmi les cours d'eau qui sortent de leur lit, l'Armançon. Cette rivière qui borde les communes bourguignonnes ne cesse de monter depuis hier transformant les rues en dédale d'eau.

Près d'Auxerre, sur la départementale 905, c'est la panique. "On ne peut pas retenir l'eau, c'est foutu", regarde médusée une habitante. "Ils sont en train d'évacuer un peu plus bas", précise-t-elle au micro d'Europe 1. Cette route, qui relie les bourgades du coin, est complètement impraticable. "La route est barrée", lit sur un panneau jaune, une conductrice. Ici, l'eau gagne du terrain minute par minute, dévore les trottoirs, les jardins. Alors dans les villages, c'est la course contre-la-montre.

Éviter que l'eau s'infiltre

"On a tout surélevé : les meubles, etc... Là-bas, ils ont mis une plaque pour éviter que l'eau s'infiltre", explique Anne, habitante et cheffe d'une entreprise située sur les rives de l'Armançon. Mais pour certains, c'est déjà trop tard. "Alors là, il y a 50 cm d'eau. "Tout ce qui est dans la cave est immergée. Maintenant, il y a une pompe qui va extraire l'eau, en espérant que ça suffise...", constate son voisin. Tous ont désormais les yeux rivés sur ces gros nuages menaçants. Un peu plus loin, le pic de crue atteint déjà trois mètres de hauteur.