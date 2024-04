Crues : après la Côte-d'Or et l'Yonne, la Saône-et-Loire placée en vigilance rouge

Ce lundi soir, Météo-France a placé un nouveau département de la Bourgogne en vigilance rouge : la Saône-et-Loire en raison de risques de fortes crues, en plus de la Côte-d'Or et l'Yonne. Cette alerte est activée à cause d'un danger de "crue majeure sur l'Armançon et le Serein (Côte-d'Or et Yonne), et l'Arroux (Saöne-et-Loire)", précise l'institut météorologique.

3 départements en Rouge

7 départements en Orange (https://t.co/CSYEovTI83) pic.twitter.com/xz3Kv53Hj6 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) April 1, 2024

Huit autres départements toujours en vigilance orange

Huit autres départements sont en vigilance orange. En Indre-et-Loire, la Vienne a entamé sa décrue à Chinon à la mi-journée. Sur l'ensemble du département, 562 personnes ont été évacuées depuis samedi à la mi-journée, dont 370 à Chinon, avait indiqué à l'AFP la préfecture. Selon le maire de cette commune, environ "une cinquantaine de foyers" n'ont pas souhaité quitter leur domicile. Dans plusieurs rues, des habitants ont tenté de barricader leurs logements avec des parpaings, des bâches ou encore des pierres.

En Côte-d'Or, 40 personnes ont été accueillies dans une salle de Semur-en-Auxois tandis que 12 personnes ont été évacuées du camping de Venarey-les-Laumes et "18 personnes occupant trois gîtes à Buffon sont en cours d'évacuation par un hélicoptère (...) la force du courant rendant dangereuse une évacuation par embarcation".