«On se permet un discours sur Mayotte qui est totalement inacceptable», selon Estelle Youssouffa, députée LIOT de Mayotte

Estelle Youssouffa, députée LIOT de Mayotte, était l'invitée de la Grande-Interview Europe 1/ CNews, ce jeudi. Elle expliquait face à Sonia Mabrouk que le discours de certaines personnalités politiques est inacceptable vis-à-vis de l'île.

Mayotte, dévasté par le cyclone Chido mi-décembre, est touché depuis des années par une crise migratoire. Mais pour certains élus, en particulier de gauche, il n'y a pas d'immigration sur le département le plus pauvre de France. Invitée de la Grande-Interview Europe 1/ CNews, Estelle Youssouffa, députée LIOT de Mayotte, dément ses propos et souligne que les Comores tentent de s'emparer de Mayotte.

"Cette mauvaise foi, elle est désagréable. Elle est insultante parce qu'en fait, elle sous-entend que Mayotte n'a pas à être française et on se permet un discours sur Mayotte qui est totalement inacceptable, qui elle-même enrage les migrants", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Selon elle, si le sujet des frontières était un sujet seulement culturel, linguistique ou de proximité géographique, la France, serait aussi la Suisse romande et la Belgique. "Les frontières sont politiques. Si les sujets des frontières, c'était uniquement la proximité culturelle, linguistique ou familiale, les Antilles seraient un seul et même archipel avec un seul et même pays", répond la députée", répond Estelle Youssouffa.

