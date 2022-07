«On sature» : après une nuit caniculaire, les Parisiens suffoquent

Météo France a levé l'alerte rouge canicule sur 15 départements de la façade atlantique. Mais la canicule n'est pas encore terminée puisque la vague de chaleur se déplace vers le nord et l'est du pays, touchant par exemple l'Île-de-France, où les Parisiens et Franciliens affrontent difficilement ces températures.

Le ventilateur, la fenêtre ouverte...

La nuit a été courte pour les Parisiens. Il est évidemment difficile de s'endormir avec cette chaleur. Les températures n'ont pas énormément baissé durant la nuit. Dans ces conditions, Stéphane est arrivé sur son lieu de travail, dans sa boulangerie, vers 3 heures du matin. "On met de l'eau au congélateur pour refroidir les pétrins pour que ça ne monte pas trop en température. Et puis on s'adapte, on essaye de faire le plus gros la nuit parce que c'est à ce moment qu'il fait le moins chaud", raconte-t-il.

"Le ventilateur brasse de l'air chaud"

Pour essayer de dormir au frais, certains ont opté pour le ventilateur, d'autres ont tenté de dormir la fenêtre ouverte. Pas vraiment une bonne idée lorsqu'on habite dans une ville. D'après Mohamed, interrogé au micro d'Europe 1, la solution idéale n'existe pas. "Nous, on n'a pas la clim à la maison. On est sous les combles, donc grosse, grosse chaleur. Le ventilateur brasse de l'air chaud, mais on essaye quand même d'ouvrir la fenêtre pour créer un peu de courant d'air. Malgré tout, ça reste tout de même de l'air chaud. Au bout d'un moment, on sature", confie-t-il.

Heureusement, on souffle un tout petit peu ce mardi matin grâce aux 25 degrés et au léger vent présent sur la capitale. Simona en a profité pour aller courir très tôt : "Je me suis levée à 4h30 pour aller courir, car après je vais aller au travail, et on va éviter la chaleur de ce soir, surtout que je vais devoir prendre le RER B."

Les Parisiens redoutent la journée à venir puisque les 40 degrés devrait à nouveau être atteint ce mardi. Des orages sont attendus pour la nuit prochaine, ou pour mercredi matin.