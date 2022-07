Canicule : la vigilance rouge levée, 73 départements en vigilance orange

Météo-France a levé mardi matin la vigilance rouge canicule sur 15 départements de la façade atlantique mais 73 départements restent placés en vigilance orange.

"Une masse d'air océanique plus fraîche est arrivée par l'ouest", mettant fin à "l'épisode caniculaire intense sur la façade atlantique", relève le bulletin de Météo-France, qui précise que "les températures repartiront à la hausse dans les régions plus à l'est" avec des maximales entre 37 et 40 degrés. En fin de journée, "des orages localement violents" sont prévus sur les Hautes-Pyrénées et le Béarn, avant de progresser vers la région toulousaine, la Dordogne et le Limousin.