Canicule : comment les professionnels se préparent face aux fortes chaleurs annoncées ?

Avec la canicule qui s'annonce en ce début de semaine - quinze départements sont désormais placés en vigilance rouge - la question est de savoir comment s'adaptent les Français face à des températures qui dépassent les 40 degrés. À Biarritz, par exemple, où le thermomètre va afficher 39 degrés ce lundi, les restaurateurs prennent les devants et adaptent leur carte pour proposer plus de fraîcheur.

Favoriser les produits frais

Les clients favorisent plus les salades depuis qu'il fait chaud. Puis, on fait des nouvelles commandes sur les fruits et légumes qui sont assez conséquentes : du melon, des nectarines, de l'avocat, on est vraiment sur des choses fraîches, détaille Jennifer Maylo la responsable de salle du tandem à Biarritz.

Privilégier les activités aquatiques

En Bretagne où l'on attend jusqu'à 40 degrés à Pornic demain, le camping a déjà indiqué qu'il privilégierait les activités aquatiques pour les enfants : "Ils feront des relais, un petit peu de chasse sous-marine. On met des objets qui vont récupérer pour essayer qui se mouillent le maximum et puis qui puissent être dans l'eau un maximum pour ne pas être sous la chaleur", explique-t-il sur Europe 1.

Comment gérer les animaux ?

Les activités aquatiques seront aussi au programme pour les animaux du domaine de la Bourbansais, au sud de Saint-Malo. Une fournaise pour les hommes, mais aussi pour les animaux. "On va faire différents glaçons. Pour les tigres, on va vraiment faire attention, par exemple, de leur donner de la viande avec du sang ou d'autres petites choses. Ça permet de les rafraîchir et surtout de les garder hydraté", analyse Roxane, une des soigneuses du parc.

Les soigneurs du parc animalier ont aussi installé des brumisateurs pour les pandas roux, parce que la chaleur ne va pas redescendre : 41 degrés sont attendus lundi, ce qui constitue le jour le plus chaud de l'année au domaine de la Bourbansais.