«On ne se sent plus en sécurité» : à Paris, les piétons rêvent de trottoirs sans trottinettes

Le trottoir aux piétons, c'est le rêve de nombreux urbains, notamment à Paris. Le Conseil national de la sécurité routière (CNSR) va formuler de nouvelles recommandations au gouvernement pour sécuriser les trottoirs, souvent envahis par les trottinettes. Dans la capitale, ces dernières et les vélos ont effectivement l'habitude de slalomer entre les piétons qui craignent d'être percutés à tout moment.

Europe 1 a rencontré Pierrette, 89 ans, à qui une pareille mésaventure est arrivée. "J'ai peur des trottinettes, des patinettes, parce que j'en ai une qui m'a blessée", témoigne-t-elle.

Percutée par une trottinette, Pierrette est désormais handicapée

La retraitée embraye : "C'était l'an dernier, je marchais normalement. J'ai été heurtée, maintenant je suis handicapée de la jambe. J'ai une canne parce que je ne peux pas marcher autrement", détaille Pierrette. La vitesse moyenne d'une trottinette est de 25 km/h, c'est beaucoup trop rapide pour que les plus vulnérables puissent s'écarter à temps.

Marine, par exemple, est désormais cramponnée à sa poussette. "Samedi soir, je n'ai pas vu la trottinette arriver. Elle a failli me renverser avec ma fille, avec la poussette", souffle cette mère de famille. "En plus, il nous a insulté", regrette-t-elle, "comme si nous étions les intrus sur le trottoir. C'est inadmissible ! On ne se sent plus du tout en sécurité", lâche Marine auprès d'Europe 1.

60% des accidents de trottinettes ont lieu sur le trottoir

Des conducteurs de trottinettes assument d'emprunter parfois les trottoirs, comme Théo. "Des fois, quand les pistes cyclables sont à contresens, c'est assez dangereux", note-t-il.

"Ça m'arrive même de croiser des motards", remarque le jeune homme, qui dit essayer de "prendre la trottinette sur les trottoirs le plus rarement possible, quand il y a souvent peu de monde". Malgré tout, plus de 60% des accidents de trottinettes ont lieu sur le trottoir. Au total, ces accidents ont coûté la vie à 22 personnes partout en France en 2021.