Crues dans le Pas-de-Calais : «On ne pouvait pas accéder à la maison», les riverains traumatisés

Les cours d'eau du Pas-de-Calais ont connu ces derniers jours des crues historiques à la suite du passage de la tempête Ciaran. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a ainsi déclaré l'état de catastrophe naturelle pour les villes touchées du Pas-de-Calais et du Nord, et ce dernier a tenu à se rendre ce mercredi, en compagnie de Christophe Béchu, à Saint-Étienne-au-Mont, près de Boulogne-sur-Mer.

Des riverains traumatisés

Dans cette commune de Boulogne-sur-Mer, où l'eau est parfois montée à plus d'un mètre 50 dans les habitations, certains des riverains ont tout perdu. Comme ce couple traumatisé par les conséquences de cette catastrophe. "Ma fille de 12 ans, elle en rêve la nuit. Elle crie, ça monte, ça monte", explique cette habitante en pleurs au micro d'Europe 1. Ce couple explique aussi que les assureurs veulent qu'ils ne touchent à rien. "Il faut que l'on reste comme ça. Tout est dans la maison, on ne peut rien faire", décrit son mari.

Et alors que dans certains quartiers, les motopompes des pompiers sont toujours en action, des riverains nettoient la boue comme ils peuvent. Une boue qui a envahi les habitations et noyé les caves.

"C'est monté à 1,45 m"

Reynald a ainsi pu regagner ce mercredi son domicile évacué il y a quatre jours. "Il me reste 50 centimètres dans la cave, mais bon, c'est monté à 1,45 m. C'est impressionnant quand ça arrive. Cela fait deux nuits qu'on ne dort pas ici, on ne pouvait pas accéder à la maison, donc on se débrouille dans la famille".

D'autant plus qu'une forte pluie s'abat à nouveau sur la région. Il y a maintenant l'angoisse d'une nouvelle crue qui saisit les habitants, mais aussi les commerçants de cette rue du centre-ville. Autant de sinistrés qui se demandent quand ils retrouveront une vie normale.