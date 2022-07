«On n'a pas de personnel» : au Touquet, les restaurateurs face au manque de saisonniers

Le Touquet, station balnéaire prisée, située dans le Pas-de-Calais, manque de saisonniers. De nombreux professionnels se retrouvent en sous-effectif, comme Hubert qui gère un bar situé à côté du front de mer. Ce patron est inquiet, car il va devoir modifier ses horaires cet été.

"On manque de personnel. On cherche des barmen confirmés, mais on n'en trouve pas. Quand on n'a pas de personnel, on s'adapte. On devrait ouvrir tous les jours à 11h, on ne va pas pouvoir. On va ouvrir deux fois à 16h. Au lieu d'ouvrir 7 jour sur 7 à 11 h, on ouvrira deux fois par semaine à 16h. C'est un manque à gagner, mais on n'a pas le personnel. Donc si vous ne l'avez pas et que vous tirez sur la corde sur le reste des salariés, ça ne marche pas non plus", remarque-t-il. Selon lui, la situation est plus difficile cette année. Il estime que l'augmentation des salaires peut rendre plus attractif le métier.

De plus en plus de débutants

D'autant que certains saisonniers ont parfois du mal à se loger une fois sur place. C'est précisément ce qui a empêché ce directeur d'un autre établissement de recruter cette année. "J'ai perdu des bons éléments qui pouvaient faire la saison avec nous et ils sont partis parce qu'ils n'avaient pas de logement. Donc, ils vont ailleurs, dans les autres villes où ils ont un logement ou ils retournent chez eux. Et certains ne travaillent pas alors qu'ils étaient prêts à travailler", regrette-t-il.

Les employés expérimentés disparaissent, constate ce gérant. Dans certains bars et restaurants, les débutants représentent la moitié des salariés cet été.