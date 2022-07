La cigarette bannie des plages du Touquet

Sur la digue, avant d'arriver sur la plage, il y a des panneaux avec une cigarette barrée en rouge. "Plage sans tabac", peut-on lire. Depuis ce samedi, la cigarette est interdite sur la plage du Touquet, dans le Pas-de-Calais. Une mesure déjà mise en place dans d'autres villes, comme Marseille ou Nice, et saluée par Xavier qui est en train de construire un château de sable avec ses enfants.

80% des déchets de plage sont des mégots

"J'ai un garçon de 5 ans et une fille de 2 ans. Quand je les vois avec un mégot dans la bouche, ce n'est pas possible. Selon moi, c'est ce qu'il fallait faire", reconnaît ce père de famille. D'autant plus que 80 % des déchets de plage sont des mégots d’après la municipalité qui a adopté cette décision. "Un mégot de cigarette met 12 ans à se dégrader. Cela peut polluer 500 litres d’eau, c'est énorme. Nous voulons éviter de polluer et contribuer à une meilleure santé sur la plage", explique Denis Caloin, premier adjoint de la commune.

Amende de 38 euros

L'autre objectif est d'éviter le tabagisme passif, sauf que les fumeurs ne comprennent qu'à moitié cette décision. "Je peux comprendre cette interdiction à cause des mégots, mais pour la fumée, je ne suis pas d'accord. Nous sommes dehors, en plein air, il y a plein de place. Nous ne dérangeons personne. On n’est pas dans le Sud, les uns sur les autres", insiste ce fumeur.

L'amende s'élève à 38 euros pour les récalcitrants. Fumer reste néanmoins autorisé dans les bars de plages ou sur la digue. Les cigarettes électroniques restent quant à elles autorisées, car elles ne génèrent pas de mégots.